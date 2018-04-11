В Ростове и области ищут водителя, сбившего 14-летнего школьника



В донском регионе разыскивают водителя, который сбил 14-летнего школьника в Аксае. Авария случилась утром 13 апреля на пересечении улиц Лесной и Садовой.



По словам бабушки пострадавшего мальчика, ее внук утром отправился в школу. Когда ребенок дошел до перекрестка, его сбила машина. Так вышло, что удар пришелся со спины. Школьник упал, а водитель скрылся с места происшествия. При этом мальчик не запомнил ни марку, ни цвет машины.



Школьник посидел немного на лавочке, а после отправился домой. Юный аксайчанин рассказал о случившемся родителям. Мальчика отвезли в травмпункт. Медики диагностировали у несовершеннолетнего множественные ушибы.



Родители мальчика уже обратились с заявлением в полицию и пытаются самостоятельно разыскать водителя.

Все, кто стал очевидцем ДТП, могут позвонить по номеру: 8-918-547-90-07.