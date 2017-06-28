В Ростове и области ищут двоих подростков из Батайска



В Ростове и области ищут двоих подростков из Батайска. 17-летняя Дарья Майорова и Даниил Чернышев могут находиться в любом районе региона. Школьники ушли из дома 29 июня и не вернулись обратно.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, Данилу на вид 13-14 лет, рост 145 сантиметров, волосы темные, короткие. Школьнице на вид 16-17 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. В день исчезновения Дарья была одета в темные лосины, черную футболку и сланцы.



Всех, кто видел девушку и юношу просят позвонить по телефонам: 8 (863) 545-74-00; 8 (999) 471-36-60 или 02.