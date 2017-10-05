В Ростове и Краснодаре мошенники похитили у дольщиков свыше 1 млрд рублей



В Ростове и Краснодаре мошенники похитили у дольщиков свыше 1 миллиарда рублей. Руководители фирмы застройщиков в двух городах совершили мошенничество в особо крупном размере.



Учредители организации в течение долгого времени похищали вложенные деньги дольщиков. От их рук в Ростове и Краснодаре пострадали практически полторы тысячи человек. Общая сумма ущерба составила более миллиарда рублей.



-По факту содеянного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении восьми человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – На их имущество наложен арест для возмещения ущерба потерпевшим.