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В Ростове и Краснодаре мошенники похитили у дольщиков свыше 1 млрд рублей

В Ростове и Краснодаре мошенники похитили у дольщиков свыше 1 млрд рублей
В Ростове и Краснодаре мошенники похитили у дольщиков свыше 1 миллиарда рублей. Руководители фирмы застройщиков в двух городах совершили мошенничество в особо крупном размере.

Учредители организации в течение долгого времени похищали вложенные деньги дольщиков. От их рук в Ростове и Краснодаре пострадали практически полторы тысячи человек. Общая сумма ущерба составила более миллиарда рублей.

-По факту содеянного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении восьми человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – На их имущество наложен арест для возмещения ущерба потерпевшим.

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