В Ростове хулиганы прыснули в глаза пенсионерке из перцового баллончика



В Ростове неизвестные отморозки прыснули пенсионерке в лицо из перцового баллончика. На площади 2-й Пятилетки 24 декабря они напали на 63-летнюю женщину.



Как сообщает издание DonDay.ru, хулиганы подбежали к ней и брызнули едкое вещество прямо в глаза. Несчастная упала на землю и стала кричать от боли. К женщине сразу подбежали прохожие, которые вызвали «скорую» и полицию.



Медики оказали потерпевшей первую помощь. Затем они доставили её в больницу. Сейчас пенсионерка находится в состоянии средней тяжести.