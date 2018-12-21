Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове хулиганы прыснули в глаза пенсионерке из перцового баллончика

В Ростове хулиганы прыснули в глаза пенсионерке из перцового баллончика
В Ростове неизвестные отморозки прыснули пенсионерке в лицо из перцового баллончика. На площади 2-й Пятилетки 24 декабря они напали на 63-летнюю женщину.

Как сообщает издание DonDay.ru, хулиганы подбежали к ней и брызнули едкое вещество прямо в глаза. Несчастная упала на землю и стала кричать от боли. К женщине сразу подбежали прохожие, которые вызвали «скорую» и полицию.

Медики оказали потерпевшей первую помощь. Затем они доставили её в больницу. Сейчас пенсионерка находится в состоянии средней тяжести.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.