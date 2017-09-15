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В Ростове хулиганы избили 28-летнего молодого человека

В Ростове хулиганы избили 28-летнего молодого человека
В Ростове хулиганы избили 28-летнего молодого человека. Нападение на Александра Ц. произошло вечером 16 сентября на улице Огневая.

Как рассказала собственный источник Rostov.ru, двое незнакомцев ударили ростовчанина по голове, а когда тот упал стали бить ногами по лицу. Избив Александра, неизвестные скрылись с места происшествия.

Молодой человек вызвал себе бригаду медиков. Прибывшие врачи с рваной раной губы, а также множественными ссадинами доставили его в 20-ую городскую больницу.

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