В Ростове «Хендай» врезался в «Киа»: пострадали 33-летний мужчина и пятилетний ребенок



В Ростове-на-Дону при столкновении иномарок пострадали 33-летний водитель «Киа» и пятилетний пассажир «Хендай». Авария случилась на улице Портовой 1 декабря около 19 часов.



Известно, что 30-летний водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением. В результате машина выехала на встречную полосу. Здесь иномарка столкнулась с «Киа Фит».



– В ДТП пострадали 33-летний водитель «Киа Фит» и пятилетний ребенок, находившийся в салоне «Хендай Солярис». С травмами пострадавших доставили в больницу, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.