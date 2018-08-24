В Ростове грузовой поезд травмировал 59-летнюю женщину



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В Ростове на остановочной площадке «Орджоникидзе» 28 августа произошло ЧП. Грузовой поезд травмировал 59-летнюю женщину.



По предварительным данным, пенсионерка стояла слишком близко к двигавшемуся составу. В результате она получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу.

- По предварительным данным, причиной травмирования стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.



В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.