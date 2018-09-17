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В Ростове грузовик с отказавшими тормозами снёс забор и вылетел на тротуар

В Ростове грузовик с отказавшими тормозами снёс забор и вылетел на тротуар

КамАЗ с прицепом, потерявший управление, снёс в Ростове забор и выехал на тротуар. Авария произошла около 22 часов 18 сентября на проспекте Космонавтов, в районе поликлиники № 16.

По словам очевидцев, грузовик ехал по дороге, а затем неожиданно свернул в сторону, снёс металлическое ограждение и выехал на тротуар. К счастью, там не оказалось прохожих. Водитель не пострадал.

Скорее всего, ДТП произошло из-за отказа тормозов у КамАЗа. Однако, один из местных жителей рассказал, что около трёх часов ночи автомобиль самостоятельно уехал с места аварии и направился в сторону центра.
- После ДТП он задом выезжал на дорогу, я из окна все это видел. Выезжал задом и тормозил, потом заезжал вперед снова, тормозил и потом снова выруливал, - написал ростовчанин.

Поэтому есть вероятность, что машина была исправной, а авария произошла по вине водителя.

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