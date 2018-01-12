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В Ростове грабитель ранил ножом женщину-продавца в магазине товаров для военных

В Ростове грабитель ранил ножом женщину-продавца в магазине товаров для военных

В Ростове в магазине на улице Таганрогской грабитель ранил ножом продавца. Нападение на 59-летнюю женщину произошло 13 января около 19 часов.

Налётчик, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы торговой точки отдать ему выручку. Пенсионерка попыталась оказать сопротивление и выхватить у грабителя холодное оружие. Но мужчина ранил её.

Продавец получила ножевые ранения рук, сообщает DonDay.ru. Женщину госпитализировали. Грабителю удалось скрыться с места преступления.

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