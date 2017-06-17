В Ростове госпитализировали 4-летнего ребёнка, выпившего жидкость для фиксации волос
В Ростове госпитализировали 4-летнего малыша, выпившего жидкость для фиксации волос. Несчастный случай произошёл утром 19 июня в одном из домов на улице 2-й Акварельной.
Оставшись ненадолго без присмотра родителей, мальчик выпил химикат. Заметив, что произошло, взволнованные родители вызвали «скорую». Ребёнка с отравлением доставили в городскую больницу № 20, сообщает DonDay.ru.
Сейчас мальчик находится под капельницей, врачи промыли ему желудок. Жизни малыша ничего не угрожает.