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В Ростове госпитализировали 4-летнего ребёнка, выпившего жидкость для фиксации волос

В Ростове госпитализировали 4-летнего ребёнка, выпившего жидкость для фиксации волос

В Ростове госпитализировали 4-летнего малыша, выпившего жидкость для фиксации волос. Несчастный случай произошёл утром 19 июня в одном из домов на улице 2-й Акварельной.

Оставшись ненадолго без присмотра родителей, мальчик выпил химикат. Заметив, что произошло, взволнованные родители вызвали «скорую». Ребёнка с отравлением доставили в городскую больницу № 20, сообщает DonDay.ru.

Сейчас мальчик находится под капельницей, врачи промыли ему желудок. Жизни малыша ничего не угрожает.

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