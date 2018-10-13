В Ростове годовалая девочка отравилась ацетоном
Годовалая девочка госпитализирована с отравлением ацетоном в Ростове. ЧП произошло днём 15 октября на улице Таганрогской.
По предварительным данным, родители ненадолго отвлеклись, и малышка осталась без присмотра. Девочка дотянулась до пузырька и выпила жидкость, сообщает DonDay.ru.
Вскоре у ребёнка начались колики, поднялась температура. Родители сразу отвезли дочку в больницу.
Врачи диагностировали у девочки экзогенную интоксикацию. Сейчас малышка находится под пристальным наблюдением медиков.