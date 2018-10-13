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В Ростове годовалая девочка отравилась ацетоном

В Ростове годовалая девочка отравилась ацетоном
Годовалая девочка госпитализирована с отравлением ацетоном в Ростове. ЧП произошло днём 15 октября на улице Таганрогской.

По предварительным данным, родители ненадолго отвлеклись, и малышка осталась без присмотра. Девочка дотянулась до пузырька и выпила жидкость, сообщает DonDay.ru.

Вскоре у ребёнка начались колики, поднялась температура. Родители сразу отвезли дочку в больницу.

Врачи диагностировали у девочки экзогенную интоксикацию. Сейчас малышка находится под пристальным наблюдением медиков.

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