В Ростове годовалая девочка из-за недосмотра мамы наелась таблеток





В Ростове годовалая девочка наелась таблеток. Мама малышки не уследила за дочкой. Ребёнка госпитализировали.



Случай произошёл днем 16 февраля в одном из домов в переулке Фруктовом, сообщает DonDay.ru. Ростовчанка вышла из комнаты, в это время её маленькая дочка вытащила аптечку с медикаментами. Порывшись в коробочке, малышка достала и съела сердечные таблетки. Какое именно количество лекарства она съела, пока в комнату не вернулась мама, неизвестно. Перепуганная девушка вызвала «скорую», а сама в это время стала промывать ребёнку желудок.



Прибывшие врачи доставили девочку с диагнозом «медикаментозное отравление» в городскую больницу № 20. Сейчас жизни малышки ничего не угрожает. Её мама вовремя приняла необходимые меры.