В Ростове двухлетняя девочка отравилась лекарством от астмы



В Ростове двухлетняя девочка отравилась лекарством от астмы. Происшествие случилось 7 июля.



По информации издания DonDay.ru, пока родители малышки не видели, она взяла лекарство от астмы и выпила его. В момент, когда взрослые обратили внимание, девочка уже употребила почти весь препарат.



- На место выехали врачи скорой помощи, - отметил источник издания. - Точное количество выпитого препарата установить не удалось.



Сделав несколько промываний желудка, врачи отправили малышку в реанимацию 20-й городской больницы.