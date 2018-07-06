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В Ростове двухлетняя девочка отравилась лекарством от астмы

В Ростове двухлетняя девочка отравилась лекарством от астмы
В Ростове двухлетняя девочка отравилась лекарством от астмы. Происшествие случилось 7 июля.

По информации издания DonDay.ru, пока родители малышки не видели, она взяла лекарство от астмы и выпила его. В момент, когда взрослые обратили внимание, девочка уже употребила почти весь препарат.

- На место выехали врачи скорой помощи, - отметил источник издания. - Точное количество выпитого препарата установить не удалось.

Сделав несколько промываний желудка, врачи отправили малышку в реанимацию 20-й городской больницы.

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