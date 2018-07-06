В Ростове двоих мужчин приговорили к 29 годам за жестокое убийство нового знакомого



Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор Евгению Орехову и Максиму Черепанову. Мужчин обвиняли в совершении убийства и хищении имущества.



Судом установлено, что Орехов и Черепанов познакомились с потерпевшим на территории Белокалитвинского района. Между ними возник конфликт, из-за которого преступники вывезли мужчину в район кладбища и жестоко избили. От полученных тяжелых травм он скончался на месте. Орехов похитил вещи убитого, после чего вместе с Черепановым скрылся с места преступления.



- Суд признал подсудимых виновными, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Орехова приговорили к 15 годам лишения свободы, Черепанов получил 14 лет колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил.