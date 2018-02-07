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В Ростове участковых, избивших и ограбивших посетителя кафе, заключили под стражу

В Ростове участковых, избивших и ограбивших посетителя кафе, заключили под стражу
В отношении двоих участковых отдела полиции № 8 Советского района Ростова возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

По версии следствия, ночью 4 февраля между 26-летним и 27-летним полицейскими и посетителем в кафе «Доберман», расположенном в ТЦ «Талер», произошёл конфликт. Участковые вывели 31-летнего ростовчанина на улицу, где показали ему служебные удостоверения, после чего начали избивать. Затем полицейские обыскали одежду молодого человека, забрали из кармана джинсов две тысячи рублей и скрылись.
- Прокуратурой района признаны законными и поддержаны ходатайства следователя об избрании в отношении участковых уполномоченных полиции меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировал старший помощник прокурора Советского района Денис Корсун.

В Ростове участковых, избивших и ограбивших посетителя кафе, заключили под стражу
Один из подозреваемых - 27-летний участковый Отдела полиции № 8.

Подозреваемые свою вину не признали.

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