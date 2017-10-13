В Ростове двое собутыльников отравились спиртовой настойкой



В Ростове двое собутыльников отравились спиртовой настойкой. Инцидент случился вечером 13 октября в Авиамоторном переулке.



По информации источника Rostov.ru, товарищи устроили застолье. Мужчины купили алкоголь и много пили. В какой-то момент у них закончилось спиртное. Друзья решили продолжить банкет и отправились на поиски горячительных напитков. Время было позднее, и магазины не работали. Тогда ростовчане зашли в круглосуточную аптеку и купили 10 пузырьков настойки. Придя домой, мужчины выпили все препараты. Им стало плохо, и они обратились за помощью к медикам.



- С диагнозом «острое отравление препаратами» пациентов доставили в больницу, - рассказал источник издания. – Их жизни ничего не угрожает.