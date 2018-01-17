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В Ростове двое парней избили и обокрали спящего знакомого в его квартире

В Ростове двое парней избили и обокрали спящего знакомого в его квартире

В Советском районе Ростова двое парней избили и обокрали своего знакомого в его квартире.

Вечером 2 января 20-летний и 21-летний приятели несколько раз ударили кулаками своего знакомого, когда он спал. Затем они забрали его мобильный телефон и деньги, после чего покинули квартиру. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Когда ростовчанин пришёл в себя и понял, что произошло, он обратился в полицию.
- Подозреваемые в грабеже были задержаны 17 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении них возбуждено уголовное дело.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули хозяину.

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