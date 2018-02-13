В Ростове двое неизвестных, угрожая пистолетом, ограбили водителя и пассажира машины



В Ростове двое неизвестных, угрожая пистолетом, ограбили водителя и пассажира машины. Инцидент произошел 13 февраля в Ворошиловском районе города.



Двое молодых людей сидели в припаркованном «ВАЗ-2106», когда в окно машины постучали двое неизвестных. 26-летний водитель открыл его, после чего один из злоумышленников наставил на парня пневматический пистолет и потребовал деньги. Испугавшись, шофер и его 19-летний пассажир отдали все ценные вещи – два мобильных телефона и золотое кольцо. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.



- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Известно, что 26-летний подозреваемый ранее был судим за кражу, а второй – за грабеж и хранение наркотиков.



Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам.