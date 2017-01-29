В Ростове двое мужчин избили таксиста и угнали его автомобиль





В Ростове двое мужчин избили водителя такси и угнали его автомобиль.



Нападение произошло в Советском районе города на улице Эстафетной рядом с домом № 8. Нападавшие вдвоём избили водителя «Киа Рио», а затем уехали на его иномарке, сообщает DonDay.ru.



В настоящее время по подозрению в нападении полицейские разыскивают высокого мужчину и его подельника среднего роста. Оба были одеты в темную одежду. На одном из них была цветная шапка. Преступники угнали серебристый седан с государственным номером К118ХА, 161 регион.



Сразу после поступления сообщения о нападении, в городе был объявлен план «Перехват-1», который вводится в первые 15 минут после происшествия для задержания преступников по «горячим следам».