В Ростове две девочки погибли от перегрева в запертой машине



Две девочки погибли от перегрева в запертой машине в Ростове-на-Дону. Трагическое происшествие случилось во дворе частного дома на улице 2-й Союзной 23 июня.



Как стало известно DonDay.ru, родители трех девочек оставили двухлетнюю и трехлетнюю дочерей с их старшей 13-летней сестрой и ненадолго ушли. В момент когда школьница отвлеклась, крохи вышли из дома и залезли в припаркованный во дворе автомобиль. Вернувшихся домой супругов ожидала страшная картина: две маленькие дочери лежали в машине без сознания.



Приехавшие на место врачи лишь констатировали смерть детей. Во время осмотра тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружили.



- Скорее всего, малышки скончались от перегрева организма, - рассказал источник издания. – По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Точную причину трагедии выяснят эксперты.