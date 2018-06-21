Авторизация

Регистрация


  • USD 63.24
  • EUR 73.72
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове две девочки погибли от перегрева в запертой машине

В Ростове две девочки погибли от перегрева в запертой машине
Две девочки погибли от перегрева в запертой машине в Ростове-на-Дону. Трагическое происшествие случилось во дворе частного дома на улице 2-й Союзной 23 июня.

Как стало известно DonDay.ru, родители трех девочек оставили двухлетнюю и трехлетнюю дочерей с их старшей 13-летней сестрой и ненадолго ушли. В момент когда школьница отвлеклась, крохи вышли из дома и залезли в припаркованный во дворе автомобиль. Вернувшихся домой супругов ожидала страшная картина: две маленькие дочери лежали в машине без сознания.

Приехавшие на место врачи лишь констатировали смерть детей. Во время осмотра тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружили.

- Скорее всего, малышки скончались от перегрева организма, - рассказал источник издания. – По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Точную причину трагедии выяснят эксперты.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.