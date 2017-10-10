В Ростове два месяца разыскивают пропавшую местную жительницу



В Ростове продолжается розыск 44-летней местной жительницы, пропавшей два месяца назад.



Светлана Севостьянова ушла из своего дома на улице Орбитальной в Ворошиловском районе в августе. До сих пор о том, где она находится, ничего не известно.



В день исчезновения женщина была одета в чёрные лосины, майку и чёрные босоножки на невысоком каблуке.

- На вид ростовчанке - 45-48 лет, рост - около 165 сантиметров, среднего телосложения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Светлана Севостьянова или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-43-20, 249-43-40, 235-02-02 или 02.