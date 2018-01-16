В Ростове дом, где произошёл взрыв газа, признан пригодным для проживания



Дом в переулке Забайкальском, где произошёл взрыв газа, признан пригодным для проживания. Об этом жильцам многоэтажки сообщили вечером 17 января на общем собрании.



Обследование на предмет остаточной устойчивости многоквартирного дома провели специалисты испытательной пожарной лаборатории с использованием аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса «Стрела-П».

- В результате исследования установлено, что износ данного объекта в поперечном направлении составляет 14%, а остаточный ресурс - 86%, - сообщили в администрации города. - Здание находится в работоспособном техническом состоянии.



В доме восстановлено водоснабжение, электроснабжение, за исключением 5-го этажа. В многоэтажке неработоспособным остаётся лифт, шахта и двери которого пострадали при взрыве.



Сейчас в доме ведутся работы по демонтажу окон в подъезде и подготовка к остеклению.



Напомним, около шести часов утра 17 января в доме № 5/4 по переулку Забайкальскому произошёл взрыв газа. Его эпицентр находился в квартире № 23, где проживал 60-летний мужчина, передвигавшийся на инвалидной коляске. В результате происшествия ростовчанин погиб.



Взрывной волной в подъезде были выбиты окна и двери. Из многоэтажки были эвакуированы 56 жильцов, в том числе 15 детей. Все они разместились у родственников и знакомых. Когда они смогут вернуться в свои квартиры, пока не сообщается.



