В Ростове до утра приостановлены поиски пропавшей 24-летней девушки



В Ростове до сих пор не найдена пропавшая два дня назад Маргарита Кузьминова. В поисках 24-летней девушки принимают участие полицейские, волонтёры и просто неравнодушные люди.



Вечером 19 октября поиски были приостановлены до утра.

- За эти сутки в поисках участвовали не только жители Ростова, но и Аксая, Батайска, Таганрога и других населенных пунктов, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Как сообщалось ранее, к розыску девушки подключили водолазов. Спасатели исследуют озеро в микрорайоне Суворовском.



Добавим, что 19 октября по факту исчезновения ростовчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Напомним, Маргарита Кузьминова ушла из дома вечером 16 октября. С тех пор о том, где находится девушка, ничего не известно. В день пропажи на ней была чёрная куртка с вышивкой в виде цветов, голубые джинсы, оранжевый свитер и белые кеды.



Всех, кто видел Маргариту Кузьминову или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-10-50 или 02.