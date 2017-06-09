В Ростове девушка выпала из окна шестого этажа





В Ростове на Северном девушка выпала из окна шестого этажа. Несчастный случай произошёл около половины двенадцатого ночи 11 июня на проспекте Космонавтов, 27/5.



Ростовчанка получила серьёзные травмы и была доставлена в реанимацию. На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета.

- По факту случившегося проводится проверка, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области. – На месте работала следственно-оперативная группа.



Как рассказывают свидетели происшествия, выпавшая из окна девушка жила вместе с молодым человеком. Сотрудники полиции доставили его в отдел для допроса.