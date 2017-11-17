В Ростове девушка украла куртку во время массовой драки



В Ростове-на-Дону девушка украла куртку во время массовой драки. Инцидент случился в ночь с 17 на 18 ноября на улице Бондаренко.



По словам очевидцев события, в районе дома № 7 между молодыми людьми вспыхнул конфликт. Парень захотел решить проблему кулаками. Он снял верхнюю одежду, чтобы не испортить ее в процессе драки, и положил на асфальт. После инцидента горожанин не смог ее найти на оставленном месте. Свидетельница конфликта воспользовалась невнимательностью парня и украла куртку.



- Эта дама, увидев вещь, забрала ее и быстро скрылась на своей машине, едва не переехав человека, - рассказал свидетель случившегося.