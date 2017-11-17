Авторизация

Регистрация


  • USD 59.63
  • EUR 70.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове девушка украла куртку во время массовой драки

В Ростове девушка украла куртку во время массовой драки
В Ростове-на-Дону девушка украла куртку во время массовой драки. Инцидент случился в ночь с 17 на 18 ноября на улице Бондаренко.

По словам очевидцев события, в районе дома № 7 между молодыми людьми вспыхнул конфликт. Парень захотел решить проблему кулаками. Он снял верхнюю одежду, чтобы не испортить ее в процессе драки, и положил на асфальт. После инцидента горожанин не смог ее найти на оставленном месте. Свидетельница конфликта воспользовалась невнимательностью парня и украла куртку.

- Эта дама, увидев вещь, забрала ее и быстро скрылась на своей машине, едва не переехав человека, - рассказал свидетель случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.