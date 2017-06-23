В Ростове девушка пыталась свести счёты с жизнью на глазах у своего парня



В Ростове 21-летняя девушка пыталась покончить с собой на глазах у любимого человека.



Трагедия разыгралась в одном из домов на улице Ленина 22 июня. Молодые люди сильно поругались. Ростовчанка громко кричала, но парень не реагировал. Тогда она решила привлечь его внимание, нанеся себе ранения, сообщает DonDay.ru.



Молодой человек дал девушке успокоительное и вызвал «скорую». Прибывшие медики оказали помощь пострадавшей на месте происшествия. От госпитализации она отказалась.