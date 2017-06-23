Авторизация

Регистрация
  • USD 59.66
  • EUR 66.68
Новости

Происшествия

0

В Ростове девушка пыталась свести счёты с жизнью на глазах у своего парня

В Ростове девушка пыталась свести счёты с жизнью на глазах у своего парня
В Ростове 21-летняя девушка пыталась покончить с собой на глазах у любимого человека.

Трагедия разыгралась в одном из домов на улице Ленина 22 июня. Молодые люди сильно поругались. Ростовчанка громко кричала, но парень не реагировал. Тогда она решила привлечь его внимание, нанеся себе ранения, сообщает DonDay.ru.

Молодой человек дал девушке успокоительное и вызвал «скорую». Прибывшие медики оказали помощь пострадавшей на месте происшествия. От госпитализации она отказалась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.