В Ростове дерево упало на крышу проезжавшей иномарки



Упавшее дерево повредило крышу иномарки в Ростове. Инцидент произошёл утром 31 августа на улице 2-й Краснодарской.



По словам свидетелей происшествия, «Хендай Соната» двигался в направлении центра. Внезапно на крышу автомобиля рухнула огромная ветка. Водитель резко затормозил.



В результате крыша легковушки оказалась помята. К счастью, в происшествии никто не пострадал.



Добавим, что на днях ростовчане пожаловались на дерево, упавшее на песочницу на детской площадке. Местные жители рассказали, что за минуту до обрушения там стоял ребёнок.