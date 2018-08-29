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В Ростове дерево упало на крышу проезжавшей иномарки

В Ростове дерево упало на крышу проезжавшей иномарки
Упавшее дерево повредило крышу иномарки в Ростове. Инцидент произошёл утром 31 августа на улице 2-й Краснодарской.

По словам свидетелей происшествия, «Хендай Соната» двигался в направлении центра. Внезапно на крышу автомобиля рухнула огромная ветка. Водитель резко затормозил.

В результате крыша легковушки оказалась помята. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Добавим, что на днях ростовчане пожаловались на дерево, упавшее на песочницу на детской площадке. Местные жители рассказали, что за минуту до обрушения там стоял ребёнок.

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