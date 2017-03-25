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В Ростове дерево упало на КамАЗ, погибли двое: видео

В Ростове дерево упало на КамАЗ, погибли двое: видео

В Ростове дерево упало на КамАЗ, погибли двое. Несчастный случай произошел на улице Левобережной около четырех часов дня 27 марта.

По словам очевидцев, грузовик был припаркован на обочине дороги. В нём находились два человека, когда дерево рухнуло. Кабину машины просто расплющено вместе с людьми. В результате мужчины скончались на месте.

Из покореженного автомобиля погибших извлекали сотрудники МЧС. Кроме того, одна из толстых веток дерева пробила находившуюся рядом «Тойоту Рав 4». Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее, утром 27 марта, на Левобережной погиб водитель «Дэу Матиз». Несчастный случай произошел после столкновения с ГАЗелью.

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