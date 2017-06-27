В Ростове члены избиркома на участке № 1958 заплатят штраф за вброс бюллетеней



В Ростове члены избиркома на участке № 1958 заплатят штраф за вброс бюллетеней. Граждане оштрафованы на сумму от 250 до 300 тысяч рублей.



Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, три члена избирательной комиссии и наблюдатель признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Фальсификация избирательных документов» и «Фальсификация итогов голосования».



Следователями установлено, что в сентябре 2016 года, в Единый день голосования, виновные вбросили 764 фальшивых бюллетеня. Члены избиркома также выдали 382 бюллетеня якобы участникам выборов, которые даже не пришли голосовать.



Противоправные действия граждан заметили другие члены избирательной комиссии и сообщили в правоохранительные органы. Кроме того, незаконный вброс бюллетеней был записан на камеры видеонаблюдения.