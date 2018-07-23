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В Ростове бывший военный избил своего родного дядю

В Ростове бывший военный избил своего родного дядю
В Ростове бывший военный избил своего родного дядю у него же дома. Происшествие случилось вечером 23 июля. Об этом сообщает издание DonDay.ru.

Бывший военнослужащий побывал в нескольких горячих точках и, получив контузию, демобилизовался. Мужчина не работал и жил с дядей.

В вечер происшествие у него случился приступ, и он с кулаками накинулся на своего 47-летнего родственника. Соседи, услышав крики, вызвали скорую помощь.

-До приезда правоохранителей мужчина отказывался открывать кому-либо дверь, - отметил источник издания.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, обработав раны. От госпитализации он отказался.

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