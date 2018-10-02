В Ростове будут судить мужчину, взявшего в заложники местную жительницу



В донской столице будут судить мужчину, который взял в заложники местную жительницу. Его обвиняют по статье «Захват заложника».



По версии следствия, в июле 2018 года 32-летнему ростовчанину показалось, что его преследуют правоохранители. Убегая от них, он взял в заложницы женщину, которая шла с покупками домой. Он приставил к ее горлу отвертку и бытовой нож, после чего повалил на землю.



На уговоры отпустить несчастную он не поддавался, при этом негодяй требовал у прохожих и прибывших на место происшествия сотрудников полиции автомобиль.



В какой-то момент жертве удалось вырваться, тогда полицейские задержали злоумышленника.



- Следствие собрало необходимую доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.