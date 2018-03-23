В Ростове будут судить гендиректора лингвистического института за дачу взятки



В донской столице перед судом предстанет гендиректор лингвистического института за дачу взятки должностному лицу.



На территории одной из ростовских школ мужчина проводил дополнительные занятия по английскому языку. Когда у него отобрали лицензию, злоумышленник попытался решить этот вопрос непосредственно с директором учебного заведения. Пригласив ее в одно из кафе Ростова, он передал ей 99 тысяч рублей, чтобы беспрепятственно проводить в школе занятия без соответствующей лицензии.



- На месте преступления мужчину задержали полицейские, - добавили в ведомстве. – Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.