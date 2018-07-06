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В Ростове будут судить девушку, грабившую мужчин после знакомства в Интернете

В Ростове будут судить девушку, грабившую мужчин после знакомства в Интернете
Перед судом в Ростове предстанет молодая девушка, участвовавшая в разбойных нападениях на мужчин. Ее обвиняют по статье «Разбой».

По версии следствия, молодая ростовчанка знакомилась с мужчинами через Интернет. Когда дело доходило до встречи, она назначала свидание в безлюдном месте. Наивные мужчины приходили на встречу с незнакомкой, но там их встречали четверо вооруженных мужчин. Угрожая оружием, злоумышленники грабили своих жертв.

Таким образом от преступных действий пятерки пострадали как минимум четверо мужчин.

- Долгое время обвиняемая скрывалась от органов следствия, - отметили в прокуратуре Ростовской области. - Остальных фигурантов дела правосудие настигло ранее, и они уже отбывают заслуженное наказание.

Беглянку задержали и предъявили обвинение. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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