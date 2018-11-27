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В Ростове будут судить 29-летнего парня, взорвавшего иномарку на Западном

В Ростове будут судить 29-летнего парня, взорвавшего иномарку на Западном
В Ростове будут судить 29-летнего парня, взорвавшего иномарку на Западном. Злоумышленника обвиняют в совершении преступлений по статьям: «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывного устройства» и «Повреждение чужого имущества».

Происшествие случилось 7 марта на улице Еременко. Подозреваемый, не желая отдавать долг в 750 тысяч рублей своему 35-летнему товарищу, решил его убить. Он прикрепил к днищу стоящего «Мерседеса» Павла М. взрывное устройство и ушел. Когда владелец автомобиля открыл иномарку, произошел взрыв. В результате мужчина серьезно пострадал. С травмами обеих голеней и открытым переломом ноги медики доставили его в больницу. Состояние Павла расценивалось как тяжелое. Тем не менее врачам удалось спасти пострадавшего. Злоумышленника арестовали правоохранители.

- По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, - отметили в СУ СК по Ростовской области. - С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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