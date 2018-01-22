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В Ростове большегруз снес остановку с людьми: пострадали две женщины

В Ростове большегруз снес остановку с людьми: пострадали две женщины
В Ростове-на-Дону большегруз снес остановку с людьми. ДТП случилось днем 24 января на улице Вавилова, в районе дома № 63.

По словам свидетелей происшествия, водитель МАЗа не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил остановочный комплекс, где стояли пассажиры.

- В результате аварии пострадали две женщины, - отметили в УГИБДД по Ростовской области. – С травмами их доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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