В Ростове больше двух недель разыскивают опасного преступника



В Ростове больше двух недель разыскивают опасного преступника. Мужчина совершил имущественное преступление и сбежал с места происшествия 9 сентября.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы разыскиваемого: на вид ему - 37-45 лет, рост - 180-185 сантиметров, плотное телосложение, короткие волосы.

- Подозреваемый был одет в тёмную майку-борцовку и спортивные брюки, - уточнили в Донском главке. - С собой у него были сумка и белый пакет.



Всех, кто видел мужчину, подходящего под описание, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-43-20, 249-44-37 или 02 (с сотового - 102).