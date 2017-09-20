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В Ростове больше двух недель разыскивают опасного преступника

В Ростове больше двух недель разыскивают опасного преступника
В Ростове больше двух недель разыскивают опасного преступника. Мужчина совершил имущественное преступление и сбежал с места происшествия 9 сентября.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы разыскиваемого: на вид ему - 37-45 лет, рост - 180-185 сантиметров, плотное телосложение, короткие волосы.
- Подозреваемый был одет в тёмную майку-борцовку и спортивные брюки, - уточнили в Донском главке. - С собой у него были сумка и белый пакет.

Всех, кто видел мужчину, подходящего под описание, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-43-20, 249-44-37 или 02 (с сотового - 102).

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