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В Ростове без вести пропала 26-летняя девушка

В Ростове без вести пропала 26-летняя девушка
В Ростове друзья и родственники разыскивают пропавшую без вести местную жительницу.

26-летняя Александра Палкина ушла из своего дома, расположенного в СНТ «Алмаз», 23 января. С этого дня ни с кем из друзей или близких она не связывалась. Телефон девушки отключен.

По словам подруги пропавшей, ростовчанка жила одна на даче. У близких нет никаких предположений, где она может находиться.
Друзья сообщили приметы Александры. Рост девушки - около 165 сантиметров, стройная, у неё зелёные глаза, пострижена «под ноль». В день пропажи она, предположительно, была одета в чёрную куртку, легинсы и кофту с капюшоном такого же цвета, на ногах - серые кеды.

Всех, кто знает что-нибудь о том, где может находиться Александра Палкина или видел её, просят написать ее подруге Екатерине в социальной сети: https://vk.com/id65294100.

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