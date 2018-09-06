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В Ростове без вести пропал 65-летний пенсионер

В Ростове без вести пропал 65-летний пенсионер
В Ростове без вести пропал 65-летний пенсионер. Утром 7 сентября Юрий Левшинов покинул свой дом, расположенный на улице Королева, и не вернулся обратно.

Сейчас нет информации о его местонахождении. По словам близких пропавшего, пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Рост Юрия Левшинова – 175-180 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, короткие темные волосы, с проседью, карие глаза.

В день исчезновения на ростовчанине была бежевая кепка. Кроме того, он надел белую шведку в черную крупную клетку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам и черные резиновые шлепки.

Если у вас есть сведения о Юрие Левшинове, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 102.

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