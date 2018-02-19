В Ростове без вести пропал 36-летний местный житель





В Ростове разыскивается пропавший без вести местный житель. 36-летний Максим Маринчук ушёл из дома 30 января. До сих пор о том, где он находится, ничего не известно.



Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», на вид пропавшему мужчине - 34-37 лет, рост - около 165 сантиметров. У ростовчанина плотное телосложение, тёмные глаза и волосы, носит бороду.



В день пропажи житель Ростова был одет в чёрную куртку, синие брюки, белый свитер, шапку с зелёным орнаментом.



Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Максим Маринчук или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.