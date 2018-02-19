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В Ростове без вести пропал 36-летний местный житель

В Ростове без вести пропал 36-летний местный житель

В Ростове разыскивается пропавший без вести местный житель. 36-летний Максим Маринчук ушёл из дома 30 января. До сих пор о том, где он находится, ничего не известно.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», на вид пропавшему мужчине - 34-37 лет, рост - около 165 сантиметров. У ростовчанина плотное телосложение, тёмные глаза и волосы, носит бороду.

В день пропажи житель Ростова был одет в чёрную куртку, синие брюки, белый свитер, шапку с зелёным орнаментом.

Всех, кто что-нибудь знает о том, где находится Максим Маринчук или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.

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