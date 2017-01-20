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В Ростове банда налетчиков в масках ограбила магазин

В Ростове банда налетчиков в масках ограбила магазин
В Ростове банда налетчиков в медицинских масках ограбила магазин.

Грабители ворвались в торговую точку, расположенную на переулке Днепропетровском вечером 20 января. Угрожая продавцу, мужчины потребовали отдать им выручку из кассы. Получив деньги, злоумышленники скрылись с места преступления.
- В полицию поступило сообщение от директора магазина об ограблении, которое произошло в торговой точке, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В настоящее время полицейские проводят проверку. Ведется розыск преступников.

Устанавливаются обстоятельства нападения и сумма похищенных денег.

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