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В Ростове автомобилист сбил двух 15-летних велосипедисток и скрылся с места ДТП

В Ростове автомобилист сбил двух 15-летних велосипедисток и скрылся с места ДТП
В Ростове-на-Дону автомобилист сбил двух 15-летних велосипедисток и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось 4 июня в 20:30 на пересечении улиц Доватора и Мадояна.

- По предварительной информации, юные ростовчанки на двухколесном транспорте оказались под колесами машины, когда переезжали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате аварии школьницы получили ушибы и травмы. Врачи скорой помощи оказали пострадавшим помощь на месте, после чего отпустили их домой. Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя и марку автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.

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