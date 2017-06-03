В Ростове автомобилист сбил двух 15-летних велосипедисток и скрылся с места ДТП



В Ростове-на-Дону автомобилист сбил двух 15-летних велосипедисток и скрылся с места ДТП. Происшествие случилось 4 июня в 20:30 на пересечении улиц Доватора и Мадояна.



- По предварительной информации, юные ростовчанки на двухколесном транспорте оказались под колесами машины, когда переезжали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



В результате аварии школьницы получили ушибы и травмы. Врачи скорой помощи оказали пострадавшим помощь на месте, после чего отпустили их домой. Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя и марку автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.