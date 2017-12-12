Авторизация

Регистрация


  • USD 58.71
  • EUR 69.40
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода

В Ростове автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода
В Ростове автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода.

Дорожное происшествие случилось вечером 14 декабря на пересечении улицы Советской с Нижненольной. По словам очевидцев происшествия, мужчина перебегал дорогу перед двигавшимся автобусом № 7. Водитель общественного транспорта не успел затормозить и сбил мужчину.

В результате ДТП мужчина серьёзно не пострадал. После происшествия он смог самостоятельно передвигаться.
Ростовчане рассказывают, что ранее там, где произошло ДТП, был пешеходный переход. Сейчас многие прохожие по привычке переходят дорогу в этом месте.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.