В Ростове автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода



В Ростове автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода.



Дорожное происшествие случилось вечером 14 декабря на пересечении улицы Советской с Нижненольной. По словам очевидцев происшествия, мужчина перебегал дорогу перед двигавшимся автобусом № 7. Водитель общественного транспорта не успел затормозить и сбил мужчину.



В результате ДТП мужчина серьёзно не пострадал. После происшествия он смог самостоятельно передвигаться.

Ростовчане рассказывают, что ранее там, где произошло ДТП, был пешеходный переход. Сейчас многие прохожие по привычке переходят дорогу в этом месте.



