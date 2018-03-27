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В Ростове 70-летний пассажир маршрутки пострадал при взрыве колеса

В Ростове 70-летний пассажир маршрутки пострадал при взрыве колеса
При взрыве колеса у маршрутки получил травмы 70-летний пассажир общественного транспорта. Происшествие случилось на улице Вавилова 29 марта приблизительно в 11 часов утра, сообщает DonDay.ru.

Как стало известно изданию, во время движения у маршрутки взорвалось колесо. В результате ДТП пенсионер получил различные травмы.

- Медики диагностировали у ростовчанина ушибы, гематомы левой голени и правой кисти. Также у 70-летний местного жителя сотрясение мозга, - отметил инсайдер. – Пострадавшего госпитализировали.

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