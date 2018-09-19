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В Ростове 46-летнюю женщину избила коллега

В Ростове 46-летнюю женщину избила коллега
В Ростове 46-летнюю женщину избила коллега. Происшествие случилось 20 сентября на улице Речной. Об этом сообщает DonDay.ru.

Ростовчанки, работающие в медицинской компании, поссорились друг с другом. Коллега 46-летней Натальи А. начала избивать ее. Закончив экзекуцию, дебоширка ушла. После потасовки пострадавшая отправилась домой и вызвала медиков.

Врачи оказали женщине первую помощь. У Натальи А. на теле были множественные ушибы и ссадины. Ростовчанка от госпитализации отказалась.

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