В Ростове 4-летний мальчик проглотил обручальное кольцо матери





В Ростове 4-летний мальчик проглотил обручальное кольцо матери.



Вечером 11 июля малыша на «скорой» доставили в больницу с улицы Тоннельной. Его мама рассказала, что сняла кольцо, когда мыла руки, и оставила его на раковине. Девушка ушла заниматься домашними делами, а ребёнок, заметив колечко, потянул его в рот.



Через некоторое время ребёнку стало плохо. Мама заметила пропажу кольца и сразу поняла, в чём дело, сообщает DonDay.ru. Ростовчанка вызвала «скорую». Прибывшие медики госпитализировали мальчика.



В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Добавим, что подобный случай не так давно произошёл в Октябрьском районе Ростова. Двухлетняя девочка проглотила батарейку.