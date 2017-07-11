Авторизация

Регистрация
  • USD 60.18
  • EUR 68.81
Новости

Происшествия

0

В Ростове 4-летний мальчик проглотил обручальное кольцо матери

В Ростове 4-летний мальчик проглотил обручальное кольцо матери

В Ростове 4-летний мальчик проглотил обручальное кольцо матери.

Вечером 11 июля малыша на «скорой» доставили в больницу с улицы Тоннельной. Его мама рассказала, что сняла кольцо, когда мыла руки, и оставила его на раковине. Девушка ушла заниматься домашними делами, а ребёнок, заметив колечко, потянул его в рот.

Через некоторое время ребёнку стало плохо. Мама заметила пропажу кольца и сразу поняла, в чём дело, сообщает DonDay.ru. Ростовчанка вызвала «скорую». Прибывшие медики госпитализировали мальчика.

В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Добавим, что подобный случай не так давно произошёл в Октябрьском районе Ростова. Двухлетняя девочка проглотила батарейку.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.