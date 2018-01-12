В Ростове 31-летний водитель ВАЗа погиб, протаранив отбойник



В Ростове 31-летний водитель ВАЗа погиб, протаранив отбойник. Авария случилась 14 января около часа ночи на улице Малиновского.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина, управляя «ВАЗ-2114», не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. От удара автомобиль получил значительные повреждения.



- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, - отметили в ведомстве. – Проводится проверка.

