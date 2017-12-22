В Ростове 27-летний парень погиб под колесами пассажирского поезда





В Ростове 27-летний парень погиб под колесами пассажирского поезда. Трагедия произошла 24 декабря около 3 часов ночи на 1 213-м километре железнодорожной станции Сельмаш.



По версии следствия, молодой человек перебегал железнодорожные пути перед проходящим поездом. Машинист состава предпринял экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда не удалось избежать. В результате происшествия молодой человек скончался на месте.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и родственники погибшего, назначена экспертиза, - сообщили в Южном СУТ. - После проверки будет принято процессуальное решение.