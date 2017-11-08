В Ростове 27-летний молодой человек покончил с собой





В Ростове 27-летний местный житель покончил с собой. Трагический случай произошёл в ночь с 9 на 10 ноября на улице Ленина, 4, сообщает DonDay.ru.



По предварительным данным, молодой человек был наркозависимым. В течение нескольких лет он принимал синтетические наркотики. Употребление «синтетики» привело к заражению ВИЧ и гепатитом. В тот вечер ростовчанин поругался с матерью. После ссоры он закрылся в комнате. Через полчаса его тело нашли возле подъезда трехэтажного дома.



У молодого человека была черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы. На предплечьях погибшего были следы от резаных ран. Его смерть наступила мгновенно.