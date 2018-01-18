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В Ростове 22-летний парень ограбил на улице местную жительницу

В Ростове 22-летний парень ограбил на улице местную жительницу
В Ростове 22-летний парень ограбил на улице местную жительницу. Злоумышленника задержали 18 января.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, женщина возвращалась домой поздно вечером. Воспользовавшись отсутствием людей на улице, злоумышленник силой отнял у нее женскую сумку, в которой находились личные вещи, документы и деньги.

- Общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 30 тысяч рублей, - добавили в донском главке. – В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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