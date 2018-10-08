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В Ростове 21-летний парень, угрожая пистолетом, отобрал шаурму у продавца

В Ростове 21-летний парень, угрожая пистолетом, отобрал шаурму у продавца
Угрожая продавцу пистолетом, парень отобрал у него шаурму. Инцидент произошел 7 октября в Ростове-на-Дону.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 21-летний парень подошел к ларьку и попросил продавца шаурмы накормить его. Получив отказ, злоумышленник достал пистолет и стал угрожать им.

Затем он выхватил из рук испугавшегося парня шарму и сбежал. На следующий день негодяя задержали.

– Подозреваемый находится под арестом. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Разбой», – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

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