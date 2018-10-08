В Ростове 21-летний парень, угрожая пистолетом, отобрал шаурму у продавца



Угрожая продавцу пистолетом, парень отобрал у него шаурму. Инцидент произошел 7 октября в Ростове-на-Дону.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 21-летний парень подошел к ларьку и попросил продавца шаурмы накормить его. Получив отказ, злоумышленник достал пистолет и стал угрожать им.



Затем он выхватил из рук испугавшегося парня шарму и сбежал. На следующий день негодяя задержали.



– Подозреваемый находится под арестом. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Разбой», – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

